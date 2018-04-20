1300 пациентов смогут пройти бесплатную восстановительную терапию в Нижнем Тагиле

Записаться на курс терапии можно будет бесплатно по полису ОМС. По сравнению с 2017 годом число квот выросло больше чем в 3 раза. Стационар открылся 16 апреля на территории госпиталя Тетюхина. Для стационара выделен отдельный корпус, который приспособлен для приема людей с ограниченными возможностями.