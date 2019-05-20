Потепление в Нижнем Тагиле ожидается в середине недели

В понедельник, 20 мая, днем ожидается до +9 градусов, дождь, ветер — до 14 метров в секунду.

Во вторник синоптики обещают тагильчанам до +7 градусов днем и +1 градус ночью, местами возможны минусовые температуры. Осадки в виде дождя. Ветер — до 10 метров в секунду.

В среду, 22 мая, станет теплее. Синоптики обещают +11 градусов днем, ночью столбик термометра опустится до отметки +2 градуса. Осадков не ожидается.