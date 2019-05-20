Потепление в Нижнем Тагиле ожидается в середине недели
Сегодня, 09:05Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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Начало рабочей недели в Нижнем Тагиле будет холодным и дождливым, по данным Гисметео.
Сюжеты: Нижний Тагил
В понедельник, 20 мая, днем ожидается до +9 градусов, дождь, ветер — до 14 метров в секунду.
Во вторник синоптики обещают тагильчанам до +7 градусов днем и +1 градус ночью, местами возможны минусовые температуры. Осадки в виде дождя. Ветер — до 10 метров в секунду.
В среду, 22 мая, станет теплее. Синоптики обещают +11 градусов днем, ночью столбик термометра опустится до отметки +2 градуса. Осадков не ожидается.
В четверг днем синоптики обещают до +15 градусов, ночью ожидается +1 градус. Возможны кратковременные дожди. Ветер — до 16 метров в секунду.
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