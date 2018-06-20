Борщевик вновь разросся на улице Калинина в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)
На Вагонке вдоль улицы Калинина в Нижнем Тагиле расширяются границы зарослей борщевика.
Жители Нижнего Тагила направили жалобу на сайт городского контроля об увеличении зарослей борщевика вдоль улицы Калинина.
Это растение еще имеет название «Гераклиус», то есть «Геракл». Оно достигает в высоту до 2,5 м, очень мощное и практически неубиваемое. Когда борщевик погибает, он дает еще больше побегов. Сок борщевика, попадая на тело, вызывает сильный ожог, который проявляется через несколько часов. -- рассказала специалист нижнетагильского ГБУЗ СО «Врачебно-физкультурный диспансер» Елена Никонова.
Эффект ожога усиливает попадание солнечных лучей. При оказании первой медицинской помощи, в случае попадания сока борщевика на кожу, участок тела необходимо промыть водой с мылом и защитить от солнца.
Для того, чтобы избавиться от ядовитого сорняка, необходимо выкопать ствол с корнем, затем залить остатки корневой системы уксусной кислотой. Косить растение нельзя из-за опасности разбрызгивания ядовитого сока, сообщает «Тагил-ТВ».
Видео: «Тагил ТВ»
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