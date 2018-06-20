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Борщевик вновь разросся на улице Калинина в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Борщевик вновь разросся на улице Калинина в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

20 июня, 14:30Здоровье и экология
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