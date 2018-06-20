Борщевик вновь разросся на улице Калинина в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

Это растение еще имеет название «Гераклиус», то есть «Геракл». Оно достигает в высоту до 2,5 м, очень мощное и практически неубиваемое. Когда борщевик погибает, он дает еще больше побегов. Сок борщевика, попадая на тело, вызывает сильный ожог, который проявляется через несколько часов. -- рассказала специалист нижнетагильского ГБУЗ СО «Врачебно-физкультурный диспансер» Елена Никонова.