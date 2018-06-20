Петарда застряла в глазу у 10-летнего школьника из Екатеринбурга (ФОТО)
Окулисты Центральной городской клинической больницы №23 города Екатеринбург провели уникальную операцию по извлечению обломка петарды из глаза 10-летнего мальчика.
Ребенок и его друзья поджигали петарды, одна из них взорвалась в руках мальчика. Осколок пиротехнического изделия отлетел ему в левый глаз. Глаз резко заболел и перестал видеть.
Скорая помощь, которую вызвали родители пострадавшего, отвезла его в ЦГКБ №23.
Врачи больницы рассказали, что осколок врезался в сетчатку глаза, что является одной из наиболее серьезных и тяжелых офтальмологических травм.
Для получения доступа к инородному телу офтальмологам пришлось удалить поврежденный хрусталик и стекловидное тело, после чего осколок был удален микропинцетом через образовавшуюся рану.
Спустя два месяца после операции острота зрения восстановилась на 50%. Для полного восстановления зрения необходимо будет имплантировать искусственную радужку и искусственный хрусталик, сообщают «Аргументы и факты».
Фото: «Аргументы и факты»
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