Петарда застряла в глазу у 10-летнего школьника из Екатеринбурга (ФОТО)

Ребенок и его друзья поджигали петарды, одна из них взорвалась в руках мальчика. Осколок пиротехнического изделия отлетел ему в левый глаз. Глаз резко заболел и перестал видеть.

Скорая помощь, которую вызвали родители пострадавшего, отвезла его в ЦГКБ №23.

Врачи больницы рассказали, что осколок врезался в сетчатку глаза, что является одной из наиболее серьезных и тяжелых офтальмологических травм.

Для получения доступа к инородному телу офтальмологам пришлось удалить поврежденный хрусталик и стекловидное тело, после чего осколок был удален микропинцетом через образовавшуюся рану.

Спустя два месяца после операции острота зрения восстановилась на 50%. Для полного восстановления зрения необходимо будет имплантировать искусственную радужку и искусственный хрусталик, сообщают «Аргументы и факты».