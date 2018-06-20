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Петарда застряла в глазу у 10-летнего школьника из Екатеринбурга (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Петарда застряла в глазу у 10-летнего школьника из Екатеринбурга (ФОТО)

20 июня, 12:40Здоровье и экология
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