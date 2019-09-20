Свердловские врачи готовы встретить из Турции пострадавших от горящего масла детей

В сообщении говорится, что бригада центра медицины катастроф готова встретить пострадавших детей в аэропорту и доставить их в медицинские учреждения для дальнейшей помощи.

При этом Шестаков отметил, что обращений от родителей и родственников пострадавших детей пока не поступало.

Напомним, в турецком отеле несколько детей пострадали от горячего масла из-за ошибки повара. Среди них – двое мальчиков из Екатеринбурга.