Свердловские врачи готовы встретить из Турции пострадавших от горящего масла детей
Сегодня, 17:36Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
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Врачи из Екатеринбурга готовы встретить в Кольцово детей, которые пострадали от кипящего масла в Турции, рассказал на своей странице в соцсетях пресс-секретарь минздрава Свердловской области Константин Шестаков.
Сюжеты: Екатеринбург
В сообщении говорится, что бригада центра медицины катастроф готова встретить пострадавших детей в аэропорту и доставить их в медицинские учреждения для дальнейшей помощи.
При этом Шестаков отметил, что обращений от родителей и родственников пострадавших детей пока не поступало.
Напомним, в турецком отеле несколько детей пострадали от горячего масла из-за ошибки повара. Среди них – двое мальчиков из Екатеринбурга.
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