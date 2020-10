В России за прошедшие сутки было выявлено 16 319 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.

В общей сложности за время пандемии было подтверждено 1 431 635 случаев заболевания. За сутки из больниц по выздоровлению выписано 9 704 пациента. Всего выздоровевших насчитывается 1 085 608 человек. Кроме того, подтверждено 269 летальных случаев. В общей сложности количество скончавшихся россиян составляет 24 635 человек. По данным Роспотребнадзора, за сутки проведено более 54,6 миллионов тестов на выявление коронавируса. Всего под наблюдением остается 316 569 человек.

