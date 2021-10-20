Дожди с мокрым снегом и минусовые температуры ожидаются в Нижнем Тагиле

Дожди с мокрым снегом и минусовые температуры ожидаются в Нижнем Тагиле
Дожди с мокрым снегом и минусовые температуры ожидаются в Нижнем Тагиле
Сегодня, 09:08Здоровье и экологияФото: TagilCity.ru
Дожди с мокрым снегом ожидаются в ближайшие дни ожидаются в Нижнем Тагиле уже с 21 октября.

Так, в четверг 21 октября 2021 года температура воздуха составит не более +3 градусов. Ветер будет дуть с порывами до 10 метров в секунду. В течение дня погода будет облачной, немного солнечной, но с дождем и мокрым снегом.

В пятницу, 22 октября, погода будет пасмурной и ожидаются осадки в виде дождя со снегом. Температура воздуха при этом прогреется до +8 градусов, а порывы ветра будут достигать 11 метров в секунду.

В субботу, 23 октября, ожидается переменная облачность, а также дожди, но уж без снега. На улице потеплеет до +11 градусов, но будет ветрено. Порывы будут достигать 16 метров в секунду.

В воскресенье, 24 октября, также прогнозируется переменная облачность, но осадков не ожидается. Столбики термометров опустятся до +8 градусов, а порывы ветра достигнут 13 метров в секунду.

Ожидается небольшой снег и в начале следующей недели с 25 по 27 октября. Уже прогнозируется похолодание до минусовых температур от -2 до -4 гадусов.

Сюжеты:
ЭкологияНижний Тагил
погодазаморозкиНижний Тагил
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