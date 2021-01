В Нижнем Тагиле на выходных ожидаются 30-градусные морозы и снегопад

В Нижнем Тагиле снова похолодает до -30 градусов. В выходные ожидается не только морозная погода, но и снегопады.

Так, в пятницу, 22 января, столбики термометров опустятся до -27. Ожидается пасмурная погода и небольшой снег. Порывы ветра будут достигать семи метров в секунду. В субботу, 23 января, похолодает до -33 градусов. Осадки не прогнозируются. Также ожидается, что погода будет солнечная. Ветер достигнет порывов в пять метров в секунду. В воскресенье, 24 января, уже станет теплее. Столбики термометров поднимутся до отметки в -28 градусов. Порывы ветра составят до 10 метров в секунду, а погода будет пасмурной с небольшим снегом. Напомним, ранее синоптики спрогнозировали в Нижнем Тагиле потепление до +2 градусов в начале следующей недели. В Нижнем Тагиле ожидается потепление до плюсовых температур и дождь со снегом

