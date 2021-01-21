В Нижнем Тагиле с начала пандемии коронавирусом заболело почти четыре тысячи человек

В Нижнем Тагиле с начала пандемии коронавирусом заболело почти четыре тысячи человек

Сегодня, 14:01Здоровье и экологияPhoto: pixabay.com
За время пандемии в городе зафиксировано 3980 заболевших COVID-19 тагильчан, сообщает оперативный штаб Свердловской области.

За минувшие сутки в Нижнем Тагиле зарегистрировано 25 случаев COVID-19.

В Свердловской области за сутки выявлено 392 случая инфекции, общее количество заболевших составило 66 751 человек. 510 свердловчан находятся в тяжелом состоянии, 211 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Всего с начала пандемии выписано из больниц 59 218 пациентов, из них 402 за сутки. С 20 по 21 января зарегистрировано 17 летальных случаев от коронавируса, всего от инфекции скончалось 1 872 жителя региона.

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