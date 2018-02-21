Электронные цифровые подписи врачей появятся в Нижнем Тагиле уже в 2018 году
21 февраля, 15:55Здоровье и экология
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Для создания в медицинских учреждениях электронного ведения и учета медицинских карт больных уже заказаны 95 электронных цифровых подписей (ЭЦП) для врачей нижнетагильских больниц и поликлиник.
Сюжеты: Нижний Тагил
В 2018 году врачи Нижнего Тагила получат электронные цифровые подписи и начнут работать с электронными медкартами пациентов. Карта пациента будет считаться юридическим документом при наличии электронной подписи.
Врачу во время приема не придется ничего писать руками, все данные будут вводиться в электронной медицинской системе и распечатываться из нее.
Понятно, что бумажные карточки надо будет хранить в архиве. Ну а дальше будем обеспечивать защищенность личных данных, сохранность истории болезни. Мы готовы подписывать соглашение о сотрудничестве и очень жестко контролировать его выполнение сказал Глава города Сергей Носов.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей