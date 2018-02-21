Карты пациентов в поликлиниках Нижнего Тагила могут стать электронными (ФОТО)

В поликлиниках началась организация специализированных картохранилищ. Как пояснила главный врач нижнетагильской поликлиники №4 на Новострое Жанна Климова, это разгружает регистраторов, которые работают в холле, не отвлекает пациента, а также обеспечивает правильный учет ведения и хранения медицинской документации.

В такой системе очень удобно работать экспертам страховых компаний, когда идет экспертиза. То есть отдельно выделено помещение, и таким образом потеря карточек исключается пояснила руководитель поликлиники.

Как рассказали в поликлинике, работа картохранилища заключается в следующем: заранее подбираются работниками карты для приема, медсестра приходит в картохранилище, под подпись забирает карту и после приема под подпись возвращает.

В 2018 году планируется создать амбулаторную электронную карту, которая будет формироваться из всех приемов, всех назначений и с основными и сопутствующими диагнозами. Ожидается, что с получением электронных подписей для врачей обычные карты будут переданы в архив, а работа будет строиться только на электронной системе.

В нашей поликлинике уже 100% протоколов печатается и начинается формирование электронной карты. Сейчас врачи ничего не пишут от руки, все, что вклеено в карты, заполняется в электронной медицинской системе и распечатывается из нее уточнили в поликлинике.