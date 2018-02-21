Морозы до -30 градусов ожидаются в Нижнем Тагиле в праздничные выходные

Предстоящие праздничные выходные в Нижнем Тагиле будут морозными. По прогнозам Уралгидрометцентра, холодать начнет в пятницу, 23 февраля. Днем ожидается от -11 до -16 градусов, а в ночь на 24 февраля температура упадет до -25 градусов.

В субботу, 24 февраля, температура воздуха составит от -14 до -18 градусов. Ночью с 24 на 25 февраля ожидается до -24 градусов. Местами ночная температура в выходные может опускаться до -30 … -32 градусов.

В дневное время будет идти небольшой снег, ожидается северный или северо-западный ветер до 6 метров в секунду.