Морозы до -30 градусов ожидаются в Нижнем Тагиле в праздничные выходные
21 февраля, 22:20Здоровье и экология
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Праздничные выходные, посвященные Дню защитника Отечества, в Нижнем Тагиле будут морозными: ночная температура воздуха может опускаться до -30 градусов.
Сюжеты: Нижний Тагил
Предстоящие праздничные выходные в Нижнем Тагиле будут морозными. По прогнозам Уралгидрометцентра, холодать начнет в пятницу, 23 февраля. Днем ожидается от -11 до -16 градусов, а в ночь на 24 февраля температура упадет до -25 градусов.
В субботу, 24 февраля, температура воздуха составит от -14 до -18 градусов. Ночью с 24 на 25 февраля ожидается до -24 градусов. Местами ночная температура в выходные может опускаться до -30 … -32 градусов.
В дневное время будет идти небольшой снег, ожидается северный или северо-западный ветер до 6 метров в секунду.
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