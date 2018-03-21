Приезд министра природных ресурсов РФ ожидается в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)
21 марта, 10:10Здоровье и экология
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В Нижнем Тагиле ожидают приезд министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Сергея Донского. Информацию о возможном визите высокопоставленного чиновника подтвердили в мэрии города.
Сюжеты: Нижний Тагил
Сергей Донской намерен посетить крупные предприятия промышленности Нижнего Тагила, а также гидроузел на Черноисточинском пруду.
Вадим Кулик, заместитель глава администрации по городскому хозяйству и строительству, сообщил, что представители мэрии хотят обратить внимание министра на экологические проблемы Нижнего Тагила. В частности, речь идёт о вопросах водоснабжения, передает «Тагил-ТВ».
Видео: «Тагил-ТВ»
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