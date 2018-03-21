Свердловские больницы провалили проверку «Ревизорро-Медицинно» (ВИДЕО)

В Екатеринбурге и Березовском съемочная группа «Ревизорро-Медицинно» проверила травматологическую больницу № 36, Березовскую Центральную городскую больницу, частную клинику «Панацея» и медицинский центр «Шанс». В процессе съемки ведущая узнавала, как получить в частной клинике справку для водительских прав, записаться на прием в больницу и вернуть деньги за некачественную платную услугу.

Без скандалов не обошлось. В травматологической больнице № 36 съемки чуть не закончились дракой после попытки съемочной группы попасть в хирургический стационар, в клинике «Панацея» тайному представителю «Ревизорро-Медицинно» за 1290 рублей быстро выдали справку от нарколога, a в больнице Березовского для пациентов доступна платная медицинская помощь, при этом на бесплатные приемы записывают только за три недели.