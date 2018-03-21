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Свердловские больницы провалили проверку «Ревизорро-Медицинно» (ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Свердловские больницы провалили проверку «Ревизорро-Медицинно» (ВИДЕО)

21 марта, 12:50Здоровье и экология
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