Мокрый снег и +6 градусов ожидаются в выходные в Нижнем Тагиле
Сегодня, 09:21Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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В выходные в Нижнем Тагиле ожидаются осадки в виде мокрого снега и плюсовая температура в дневные часы.
Сюжеты: Нижний Тагил
Так, в пятницу синоптики обещают мокрый снег, +3 градуса днем и -3 градуса ночью.
В субботу, 23 марта, днем также +3, ночью -1 градус, ветер - до 8 метров в секунду, осадки в виде снега с дождем.
В воскресенье ожидаются весенние +6 градусов днем и падение температур до -5 градусов в ночные часы. Ветер, по данным Гисметео, 10 метров в секунду.
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