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В Екатеринбурге вспышка кишечной инфекции в элитной гимназии произошла из-за немытых рук работницы пищеблока
Сюжеты:
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В Екатеринбурге вспышка кишечной инфекции в элитной гимназии произошла из-за немытых рук работницы пищеблока

21 апреля 2016, 10:15Здоровье и экологияТимофей Данилов
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