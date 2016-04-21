В Екатеринбурге вспышка кишечной инфекции в элитной гимназии произошла из-за немытых рук работницы пищеблока

Напомним, на прошлой неделе гимназию закрыли на карантин по причине массового отравления учащихся. Свыше 30-ти школьников слегли с острой кишечной инфекцией.

Сейчас все дети выздоровели и вернулись за свои парты. Однако школьное расписание урезано, ведь пищеблок все еще не работает. Для того чтобы столовая снова вернулась в штатный режим работы, необходимо судебное решение.

После громкого скандала в этой гимназии, было принято решение: все работники школьных столовых города обязаны использовать при работе одноразовые перчатки и маски.

Всегда следует следить за чистотой своего тела. Если нет времени на принятия ванны, то лучше воспользоваться душевой кабиной. Весь ассортимент душевых кабин можно посмотреть тут: http://iceberg-shop.ru/catalog/dushevye-kabiny/.