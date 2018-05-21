Пасмурная и теплая погода ожидается в Нижнем Тагиле с 21 по 27 мая

Днем всю рабочую неделю синоптики обещают от + 20 до +23, облачно с прояснениями. Ночью температура опустится до +5.

24 и 25 мая ожидаются обильные дожди, а с 25 мая будет небольшое похолодание — днем от +7 до +12.

В выходные — облачно с прояснениями, кратковременные дожди, температура воздуха прогреется до +12, сообщает «Наша газета».

Напомним, что на прошлой неделе в Нижнем Тагиле прошла первая в этом году гроза.