Санитарная уборка пройдет на пяти участках леса в 2018 году в Нижнем Тагиле
В 2018 году на пяти участках леса в Нижнем Тагиле, площадь которых насчитывает 18 гектаров, состоится санитарная уборка.
Совещание по вопросам экологии прошло в администрации Нижнего Тагила 20 июня. На нем были подняты вопросы состояния городских лесов и результатов мониторинга стоков от промпредприятий в водоемы города.
Санитарная уборка лесов пройдет в текущем году на пяти участках. В их числе лесные участки на горе Долгой, в районе поселка Песчаного и кладбища Центрального. На этих участках будет проведена расчистка леса и его восстановление.
Кроме этого, для профилактики возникновения лесных пожаров создаются минерализованные полосы, пожарные водоемы и подъезды к ним, будут ликвидированы свалки, а также организованы места отдыха тагильчан, будет проведена информационная работа среди жителей города.
С 2013 по 2017 годы на территории Нижнего Тагила зафиксированы восемь возгораний. В среднем по региону это низкий показатель.
Исполняющий обязанности главы Нижнего Тагила Владислав Пинаев поручил специалистам провести анализ мониторинга промышленных стоков в водоемах, чтобы определить источники резких скачкообразных превышений нормативов, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
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