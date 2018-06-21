Санитарная уборка пройдет на пяти участках леса в 2018 году в Нижнем Тагиле

Совещание по вопросам экологии прошло в администрации Нижнего Тагила 20 июня. На нем были подняты вопросы состояния городских лесов и результатов мониторинга стоков от промпредприятий в водоемы города.

Санитарная уборка лесов пройдет в текущем году на пяти участках. В их числе лесные участки на горе Долгой, в районе поселка Песчаного и кладбища Центрального. На этих участках будет проведена расчистка леса и его восстановление.

Кроме этого, для профилактики возникновения лесных пожаров создаются минерализованные полосы, пожарные водоемы и подъезды к ним, будут ликвидированы свалки, а также организованы места отдыха тагильчан, будет проведена информационная работа среди жителей города.

С 2013 по 2017 годы на территории Нижнего Тагила зафиксированы восемь возгораний. В среднем по региону это низкий показатель.

Исполняющий обязанности главы Нижнего Тагила Владислав Пинаев поручил специалистам провести анализ мониторинга промышленных стоков в водоемах, чтобы определить источники резких скачкообразных превышений нормативов, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.