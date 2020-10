Новый Куштау? Жители Баранчинского выступают против строительства медного рудника

Поселок Баранчинский — небольшой населенный пункт с девятью тысячами жителей в 30 километрах от Нижнего Тагила. Сейчас он становится центром внимания свердловчан из-за назревающего протеста местных жителей против строительства нового медно-ванадиевого рудника. Станет ли Баранчинский «новым Куштау»?

Чтобы понять масштабы планируемой стройки и пообщаться с местными жителями, я, как журналист TagilCity.ru, еду на место. Дорога лежит через город Кушву, к которому относится Баранчинский, и занимает около полутора часов. Из окна машины видна тихая, размеренная жизнь поселка. На часах 11 утра, поэтому на улицах — редких прохожие, в основном пенсионеры и дети. Несмотря на то, что дорог в Баранчинском нет от слова совсем, поселок не кажется запущенным, дворы пятиэтажек достаточно уютные, с детскими площадками. Частные дома добротные, многие держат скотину — кур, коров, коз и даже лошадей. Не запущено и сельское хозяйство, во дворах можно заметить сельхозтехнику, которая явно не стоит без дела. Даже заброшенных домов встретилось всего два-три. Но чем действительно богат Баранчинский, так это своими пейзажами, куда ни взгляни — на горизонте видна синева гор. Это местность с почти нетронутой первозданной природой могло бы стать хорошим местом для эко-парка с «диким» туризмом, но ему уготована другая участь — почти полное уничтожение. Поселок Баранчинский Photo: TagilCity.ru Вот я на месте, возле самых последних домов на улице Новоселов, дальше — только поля, леса и горы. Меня встречают местные жители, которые собрались, чтобы рассказать о своей так внезапно появившейся экологической проблеме — строительстве медно-ванадиевого рудника. Мы хотим дышать чистым воздухом, пить чистую воду, наслаждаться природой. Зачем нам эта грязь под боком? У нас итак много онкологий из-за уже существующих выработок,завяляют жители Баранчинского. Разработкой и обогащением руды будет заниматься АО «Святогор», входящий в холдинг УГМК. На сегодняшний день предприятие уже имеет в округе два карьера Волковского рудника, которые и так доставляют баранчинцам немало проблем, в первую очередь — это взрывы породы. Я уже чувствую, когда произойдет взрыв. Сначала по земле идет небольшая дрожь, и я понимаю — сейчас начнется. Потом хлопок, я слышу как в доме трещат балки, а в теплицах трескаются стекла,делится ощущениями от взрывов местная жительница Марина. Она как раз живет в одном из крайних домов. А ее соседка-пенсионерка из дома напротив рассказывает, как при взрывах на карьере из печки вылетают кирпичи, и с горечью в голосе жалуется, что починить ее некому, она живет одна. Крайние дома на улице Новоселов Photo: TagilCity.ru Пока я беседую с женщинами, к месту начинают подходить другие активисты и неравнодушные жители. Среди них не только баранчинцы, но и владельцы дачных участков коллективного сада № 8. Они тоже попадают «под раздачу» от строительства карьера. Ведь, согласно технической документации, одна из его границ проходит в 197 метрах от садов. Но об этом немного позже. Сбор подписей Photo: TagilCity.ru Пришедшие люди делятся друг с другом последними новостями, обмениваются мнениями. Активисты в это время продолжают собирать подписи под обращением президенту РФ Владимиру Путину. Сбор начался 18 октября на набережной Тагильского пруда и продолжается по сей день. Пока удалось собрать примерно тысячу подписей. Тут же, на месте, было решено записать видеообращение к президенту. Обращение жителей поселка Баранчинский к Владимиру Путину с просьбой запретить строительство рудника Обращение жителей поселка Баранчинский к Владимиру Путину с просьбой запретить строительство рудника Video: Tagilcity.ru Одна из активисток, бодрая пенсионерка на велосипеде, рассказала мне, что баранчинцы охотно подписываются под обращением: Только один мужчина возмутился — мол, делать вам нечего, построят карьер, и рабочие места появятся. Еще одна женщина заявила, что хочет сама во всем разобраться и будет звонить в «Святогор». Многие даже и не знают, что рядом с нами такой карьер будут делать. О том, что жители находились в полном неведении о строительстве рудника, рассказала и Марина. Со слов женщины, информация об этом среди людей появилась благодаря случайному стечению обстоятельств. Одна из жительниц пошла гулять на Басалаевские пруды и увидела, что там рядом рубят лес. Она залезла в интернет и увидела, что, оказывается, 3 ноября будут проходить публичные слушания по строительству третьей очереди Волковского рудника. А мы — ни сном, ни духом,рассказала Марина. Именно после этого в поселке собралась инициативная группа. Баранчинцы начали изучать документацию по предварительной оценке воздействия на окружающую среду и ужаснулись. Оказывается в западном направлении граница будущего объекта проходит в 197 метрах от коллективного сада № 8 и в 1,47 километра от поселка Баранчинского. Другие населенные пункты также будут находиться не более, чем в 2,5 километра от рудника. В зону негативного воздействия рудника, помимо Баранчинского, попадают поселки Орулиха и Лая, город Кушва, а также пригород Нижнего Тагила. Photo: «Оценка воздействия на окружающую среду» Кроме того, помимо карьера, будет строительство обогатительной фабрики. А она предполагает наличие выбросов в атмосферный воздух. Согласно документации, это 40 наименований загрязняющих веществ, шесть из которых первого класса опасности. Сбросы сточных вод будут производится в реку Лая, которая проходит еще через несколько населенных пунктов и впадает в реку Тагил. У меня 30 лет участок в этом саду. Это такая отдушина, а сейчас слезы на глазах наворачиваются, как подумаю, что у меня за забором рудник будет, с болью рассказывает владелица дачного участка. Среди садоводов много тагильчан, которые приобрели здесь дома для того, чтобы уезжать хотя бы на время от плохой городской экологии. Мы с сестрой купили здесь сад два года назад. Искали именно подальше от города, где чистый воздух. Мы буквально влюбились в эти места — густой лес с грибами и ягодами, гора Синяя, пруды. Дети здесь счастливы, для них самое страшное наказание — это не поехать на дачу,поделилась тагильчанка Анастасия. Кстати, изучая карту предполагаемой санитарно-защитной зоны карьера, я обратила внимание на некоторые странности. Коллективный сад № 8 отмечен на ней едва заметным прямоугольником, тогда как сам поселок Баранчинский прорисован четко. Также по плану через сады проходит СЗЗ объекта, что является грубым нарушением. Согласно СанПиНу, «в границах санитарно-защитной зоны не допускается использования земельных участков в целях ведения дачного хозяйства и садоводства». В документации этому спорному моменту посвящен лишь один короткий абзац с размытой формулировкой. Поэтому, что предполагает делать с мешающими садами «Святогор», пока не ясно. Photo: «Оценка воздействия на окружающую среду» Слушая рассказы баранчинцев о живописных местах, которые будут уничтожены во время строительства и разработки карьера, я не удержалась и тоже решила там побывать. Не напугала меня даже прохладная погода и начинавшийся дождь. Баранчинцы с радостью согласились меня проводить. Первое место — Басалаевские пруды. Часть пути туда — на машине, часть пешком. Пройдя примерно километр по достаточно приличной проселочной дороге, мы вышли к одному из прудов. Рядом с ним маленький водопад. Водоем небольшой, но на удивление в нем чистая вода. Местные говорят, что в ноябре она становится совсем прозрачной и очень тянет в ней искупаться. Что еще бросается в глаза, так это практически полное отсутствие мусора, который так любят оставлять за собой отдыхающие. На глаза попались лишь две-три брошенные бутылки и черный пакет с остатками чьего-то пикника. Их мы забрали с собой и выкинули на ближайшей мусорке. Басалаевские пруды Photo: TagilCity.ru Именно рядом с тем местом, где мы вышли, идет вырубка леса, которую баранчинцы считают подготовкой к строительству карьера. Рабочих не видно, но из глубины леса идет дым, значит, там точно кто-то есть. Когда узнали о вырубке, обратились в лесничество. Там сказали, что работы плановые — по осветлению леса. Но мы в это не верим. Вырубка идет вдоль дороги, как будто для ее расширения,рассказывают активисты. Дорога, вдоль которой идет вырубка Photo: TagilCity.ru Следующим местом стали те самые сады, которые рискуют стать соседними с выработками. Дачники показали, где именно будет проходить карьер. Сейчас там находится небольшой пруд, из которого садоводы берут воду для полива, для тушения пожаров, а летом просто там купаются. Местных тревожит судьба водоема. Скорее всего при строительстве объекта его просто засыпят, считают они. Коллективный сад № 8 Photo: TagilCity.ru Последним местом, значимым для баранчинцев, стала гора Синяя. До ее вершины можно подняться на транспорте, дорога извилистая, грунтовая, но без ям. По мере подъема дождь постепенно превращался в снег, а на наверху снегопад разошелся во всю. К сожалению, это помешало хорошей съемке. По словам местных, в ясную погоду с горы хорошо видны Кушва, Красноуральск и Нижний Тагил, а также место предполагаемого карьера. Синяя гора Photo: TagilCity.ru Так станет ли Баранчинский новым Куштау? Отвечая на этот, вопрос активисты заявляют, что готовы идти до конца, выходить на митинги, протесты, то есть, сделать все, чтобы не допустить строительства. Сегодня была размещена петиция, которую может подписать каждый желающий. Кроме того, «Святогор» уже не раз оказывался в центре новостной повестки из-за негативного влияния на окружающую среду. Еще в 2018 году стало известно, на севере Свердловской области в местах разработки медно-колчеданных руд предприятие загрязняет токсичными веществами реки Ивдель, Тальтия, Ольховка, Шегультан. По информации общественников, сбросы в водоемы продолжаются. Сейчас Росприроднадзор собирается провести внеплановую проверку ОАО «Святогор» и берет пробы воды из рек. А активисты ждут, что власти не дадут погубить природу.

