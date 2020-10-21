Новый Куштау? Жители Баранчинского выступают против строительства медного рудника

Чтобы понять масштабы планируемой стройки и пообщаться с местными жителями, я, как журналист TagilCity.ru, еду на место. Дорога лежит через город Кушву, к которому относится Баранчинский, и занимает около полутора часов. Из окна машины видна тихая, размеренная жизнь поселка. На часах 11 утра, поэтому на улицах — редких прохожие, в основном пенсионеры и дети. Несмотря на то, что дорог в Баранчинском нет от слова совсем, поселок не кажется запущенным, дворы пятиэтажек достаточно уютные, с детскими площадками. Частные дома добротные, многие держат скотину — кур, коров, коз и даже лошадей. Не запущено и сельское хозяйство, во дворах можно заметить сельхозтехнику, которая явно не стоит без дела. Даже заброшенных домов встретилось всего два-три. Но чем действительно богат Баранчинский, так это своими пейзажами, куда ни взгляни — на горизонте видна синева гор. Это местность с почти нетронутой первозданной природой могло бы стать хорошим местом для эко-парка с «диким» туризмом, но ему уготована другая участь — почти полное уничтожение.