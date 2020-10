В Российской федерации за сутки впервые было зарегистрировано 317 летальных случаев из-за COVID-19, сообщает оперштаб.

Прежний максимум был зафиксирован 15 октября, тогда умерли 286 россиян. Всего с начала пандемии скончались от инфекции 24 952 человека. Общее количество вылечившихся пациентов — 1 096 560, из них по выздоровлению за сутки выписано 10 952 человека. За сутки в России было зарегистрировано 15 700 случаев заболевания коронавирусом, с начала пандемии он подтвержден у 1 447 335 россиян.

