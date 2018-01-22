Уличные дефибрилляторы появятся в Нижнем Тагиле в 2018 году

В 2018 году по всей Свердловской области, в том числе и в Нижнем Тагиле, начнется установка уличных дефибрилляторов. Уже закуплена первая партия оборудования – 90 медицинских приборов. Напомним, их покупка обошлась региону в 6,5 млн рублей.

Инициаторами установки такого оборудования стали кардиологи. По словам специалистов, реализация такого проекта станет важным шагом для предотвращения числа летальных исходов среди горожан.

Как пояснили в правительстве Свердловской области, также пройдет обучение медицинского персонала и населения тому, как правильно пользоваться оборудованием. В первую очередь обучение будет проводиться в крупных медучреждениях, а также общественных местах – например, школах и музеях.

Кроме того, сейчас идет обсуждение о возможности установки дефибрилляторов в подъездах с подробной инструкцией по их применению. По мнению специалистов, затраты на их установку будут не слишком значительными, но это оборудование будет эффективным при спасении человеческой жизни, пишет «Тагильский Рабочий».