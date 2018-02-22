Резкое похолодание до -22 градусов ожидается в Нижнем Тагиле с 23 по 28 февраля
22 февраля, 23:35Здоровье и экология
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Жителям Нижнего Тагила предстоит укутаться в тёплые вещи. На город наступают холода. Уже с 23 февраля температура воздуха опустится до -22 градусов.
Сюжеты: Нижний Тагил
Уральский Гидрометцентр предупреждает тагильчан о наступлении резкого похолодания с 23 по 28 февраля.
Температура воздуха днём составит от -17 до -22 градусов, в ночное время столбик термометра снизится до -27…-33 градусов.
Специалисты ЕДДС Нижнего Тагила предупреждают горожан о правилах безопасности на улице во время аномально-холодной погоды.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей