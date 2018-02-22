Резкое похолодание до -22 градусов ожидается в Нижнем Тагиле с 23 по 28 февраля

Уральский Гидрометцентр предупреждает тагильчан о наступлении резкого похолодания с 23 по 28 февраля.

Температура воздуха днём составит от -17 до -22 градусов, в ночное время столбик термометра снизится до -27…-33 градусов.

Специалисты ЕДДС Нижнего Тагила предупреждают горожан о правилах безопасности на улице во время аномально-холодной погоды.