Личинки комаров остаются в воде жителей Нижнего Тагила несмотря на запуск очистных сооружений под Черноисточинском

Сразу после этой жалобы журналисты TagilCity.ru обратились с запросом к Администрации Нижнего Тагила. Чиновники сообщили, что жалоб от жителей не поступало, ситуация с качеством воды контролируется Роспотребнадзором.

В администрацию города жалоб не поступало. В публикациях речь идёт об одном доме. И единственной квартире. Помимо городских коммуникаций источник загрязнения также может находиться и во внутренних коммуникациях, и даже внутри квартиры. Ситуация находится под постоянным контролем Роспотребнадзора. При поступлении официальных жалоб от граждан будут проведены все необходимые экспертизы рассказали журналистам TagilCity.ru в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.

В управляющей компании «Городская управляющая компания», обслуживающей дом, жилец которого обратился в редакцию, сообщили, что биологические включения являются безвредными. От других жителей района жалоб на них не поступает.

По нашим данным, биологические включения в виде личинок комаров встречаются не только в этом доме, но и других домах на ГГМ. На ул. Захарова и Черноисточинском шоссе. Роспотребнадзор провёл экспертизу, которая показала, что данные включения абсолютно безвредны для людей. Жалобы поступают из одной квартиры, жительница которой беспокоится за здоровье детей. Полностью исключить биологические включения из воды вне компетенции управляющей компании. По нашим наблюдениям, когда водопроводная вода хлорируется сильнее – они пропадают, но появляется неприятный запах объяснила журналисту TagilCity.ru мастер управляющей компании Надежда Зайкова.