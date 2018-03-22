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Очереди и дефицит врачей: осмотр детей под опекой в Нижнем Тагиле не пройти за 1 раз
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Очереди и дефицит врачей: осмотр детей под опекой в Нижнем Тагиле не пройти за 1 раз

22 марта, 13:27Здоровье и экологияИрина Анисимова
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