212 тагильчан стали почетными донорами в 2017 году (ВИДЕО)

Тагильская станция переливания крови является одной из крупнейших в регионе. Большая часть постоянных доноров – мужчины 25-30 лет, поддерживающие себя в форме. Женщин-доноров также много, но к ним более строгие требования.

Ежегодно число почетных доноров растет. Это звание дается тем, кто сдал кровь не менее 40 раз. В 2017 году это звание получили 212 граждан Нижнего Тагила. К званию почетного донора прилагаются социальные льготы и ежегодные выплаты. Но сами доноры говорят, что делают это не ради денег.

Ежедневно, по словам сотрудников станции переливания, свою кровь сдают от 70 до 100 человек. Благодаря этому более тысячи литров в месяц поступает для нужд Нижнего Тагила и Горнозаводского округа, отмечает «Тагил-ТВ».

Видео: «Тагил-ТВ»