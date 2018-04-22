Штормовое предупреждение об ураганном ветре объявлено в Свердловской области
22 апреля, 19:25Здоровье и экология
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В ближайшие дни на территории Среднего Урала синоптики прогнозируют ураганный ветер. Кроме того, на севере области пройдёт мокрый снег.
Сюжеты: Нижний Тагил
Опираясь на прогнозы синоптиков, МЧС региона объявили штормовое предупреждение. В связи с этим свердловчан просят быть осторожными и предельно внимательными.
Если погодные условия заметно ухудшатся, согласно рекомендациям МСЧ, следует прекратить проведение работ на открытом воздухе, а также на высоте.
При шквалистом ветре не стоит прятаться у стен домов, ведь с крыш и балконов может упасть шифер и другое имущество. Укрываться следует в подъездах. Крайне опасно находиться у опор ЛЭП и у оборвавшихся проводов.
В случае угрозы жизни и иных ЧП следует звонить по номеру МЧС России «101».
Добавим, что сообщения о штормовом предупреждении МЧС рассылает на телефоны жителей Свердловской области.
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