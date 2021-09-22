Екатеринбург стал вторым в рейтинге самых дождливых городов в России

Екатеринбург стал вторым в рейтинге самых дождливых городов в России
Екатеринбург стал вторым в рейтинге самых дождливых городов в России
Сегодня, 12:35Здоровье и экологияФото: 1MI
Екатеринбург занял второе место по рейтингу «дождливости» в стране. Столица Урала оставила позади даже Санкт-Петербург.

За последнее десятилетие наибольшее количество дождливых дней в октябре было в Перми (продолжительность более 13 дней) и Екатеринбурге (11,2 дня в месяц). На третьем месте Новосибирск с 11,1 дней. Такой рейтинг составлен сервисом «Яндекс. Погода».

Учитывались только те крупные города, где ежедневно выпадало больше 1 миллиметра осадков. Северная столица заняла только четвертую ступень — 11 дней в месяц.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни температура воздуха ночью будет опускаться до минус 5 градусов, днём обещают до +13 градусов.

Напомним, первый снег в Нижнем Тагиле прошёл в ночь на 19 сентября.

Сюжеты:
Екатеринбург
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