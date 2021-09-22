В Подмосковье РЭО инвестировал 2,9 млрд рублей в два мусорных завода

Российский экологический оператор (РЭО) выделит деньги на возведение двух объектов по обработке и утилизации твердых коммунальных отходов в Подмосковье: «Алексинский карьер» и КПО «Нева».

Как пишет rg.ru, в июле наблюдательный совет РЭО одобрил участие ППК в инвестировании проектов в виде выкупа облигационного займа на сумму 2,9 миллиарда рублей. Гендиректор ППК «РЭО» Денис Буцаев сказал, что в Московском регионе больше всего ТКО. В связи с этим именно здесь нужно начинать строительство крупных мусороперерабатывающих заводов. «Мусоросортировочный комплекс „Алексинский карьер“ способен принимать 950 тысяч тонн ТКО ежегодно, из которых вторичными материальными ресурсами станут 213 тысяч тонн, на компостирование направят 300 тысяч тонн. Мусоросортировочный комплекс „Нева“ сможет принять 500 тысяч тонн ТКО ежегодно, что позволит повысить долю обработки мусора на 15% (плюс 500 тысяч тонн в год), а утилизации — на 14%, или 273 тысячи тонн ТКО в год», — добавил Буцаев. «Алексинский карьер» является комплексом по обработке и утилизации ТКО. Он будет перерабатывать отходы из Москвы, Клинского городского округа и других ближних районов. Благодаря этому проекту доля отходов, которые направлены на утилизацию в Московской области, повысится на 48% за 2022 год. Планируется завершить строительство мусороперерабатывающего завода в Подмосковье к концу этого года. Для поддержки проекта РЭО выкупит облигационный заем на сумму 1 300 000 000 рублей сроком на 9 лет под 3% ставки в виде купона. Объем инвестиций составит 8 792 000 000 рублей. Тем самым РЭО поможет снизить тарифную нагрузку на население на 315 миллионов рублей. КПО «Нева» планируется построить в Солнечногорском городском округе в Подмосковье до конца 2021 года. На данный проект направят 7 213 000 000 рублей. Набсовет РЭО одобрил участие компании в инвестировании проекта в форме выкупа облигационного займа на сумму 1 607 251 000 рублей сроком на 8 лет и ставкой купона 3% годовых. Понижение требуемой валовой выручки с учетом мер поддержки ППК «РЭО» — 388 миллионов рублей. Основным инвестором проекта является компания «Эколайн» — крупный оператор Московского региона по сбору, перевозке, обработке и размещению отходов.

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