Зафиксировано превышение ПДК диоксида азота: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 22 ноября

Весной 2020 года ученый Халле-Виттенберг из университета Мартина Лютера в Германии опубликовал исследование, в котором была выявлена закономерность между смертностью от коронавируса и превышение содержания диоксида азота в атмосфере. При анализе 66 административных регионов Италии, Испании, Германии и Франции, в пяти регионах Италии и Испании, где были наиболее высокие показатели по данному веществу в воздухе, зафиксированы 78% смертельных исходов заболевших COVID-19.