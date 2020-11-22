Зафиксировано превышение ПДК диоксида азота: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 22 ноября

Зафиксировано превышение ПДК диоксида азота: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 22 ноября

Сегодня, 16:05Здоровье и экологияАнна Григорьева, Александра ЛогиноваPhoto: TagilCity.ru
Ежедневные замеры концентрации вредных веществ в атмосфере 22 ноября редакция TagilCity.ru провела в Дзержинском районе. Газоанализатор зафиксировал превышение содержания NO2.

В начале проведения анализа воздуха прибор показал содержание 1,7 мг/м3 диоксида азота. Это химическое вещество третьего класса опасности, чаще всего в атмосфере появляется из-за выбросов выхлопных газов. Замеры производились вблизи перекрестка центральных улиц района - Ленинградского проспекта и улицы Зари, на площади Танкостроителей. Температура воздуха во время проведения анализа -4 градуса, ветер юго-западный 4 м/с с порывами до 10 м/с.

Предельно допустимой концентрацией диоксида азота является показатель 0,2 мг/м3 (максимальная разовая концентрация). В процессе измерения прибор зафиксировал превышение этого показателя в 8,5 раз, а позже показал нулевое значение. Это может быть связано с ветреной погодой, когда все вредные вещества не находятся в воздухе в неподвижном состоянии.

Весной 2020 года ученый Халле-Виттенберг из университета Мартина Лютера в Германии опубликовал исследование, в котором была выявлена закономерность между смертностью от коронавируса и превышение содержания диоксида азота в атмосфере. При анализе 66 административных регионов Италии, Испании, Германии и Франции, в пяти регионах Италии и Испании, где были наиболее высокие показатели по данному веществу в воздухе, зафиксированы 78% смертельных исходов заболевших COVID-19.

Редакция TagilCity.ru продолжит ежедневные замеры газоанализатором, а также еженедельно будет проводить массовое инспектирование одного из районов города.

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