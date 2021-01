В Свердловской области от коронавируса умерло почти две тысячи человек

За сутки в Свердловской области выявлено 390 случаев COVID-19, сообщает оперштаб региона.

В Свердловской области сохраняется большое количество тяжело больных коронавируосм За сутки в регионе больше всего инфицированных зарегистрировано в Екатеринбурге — 144 пациента. Кроме того, коронавирус выявлен у жителей Алапаевска, Асбеста, Арамильского, Артинского и Белоярского городских округов, Берёзовского, Бисерти, Богдановича, Верхней Пышмы, Верхней Синячихи, Верхней Салды, Верхнего Тагила, Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышлова и Камышловского района, Качканара, Кушвы, Карпинска, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Нижней Салды, Нижней Туры, Нижнесергинского района, Нижнего Тагила, Первоуральска, Полевского, Пышминского городского округа, Ревды, Рефтинского, Староуткинска, Сухого Лога, Среднеуральска, Североуральска, Серова, Слободо-Туринского района, Сосьвы, Сысертского и Талицкого городских округов. С начала пандемии в Свердловской области зафиксировано 67 526 случаев COVID-19. 491 житель региона находится в тяжелом состоянии, 216 из них - на аппаратах ИВЛ. В России за сутки выявлен 20 921 случай COVID-19 в 85 регионах страны, больше всего заболевших в Санкт-Петербурге — 3056, Москве — 2668 и Московской области — 1121. За все время коронавирусом заболело 3 698 273 человека. На Среднем Урале с начала пандемии от COVID-19 выздоровело более 60 тысяч пациентов За сутки из медучреждений выписано 400 человек, за все время от коронавируса вылечились 60 015 пациентов. По стране за сутки от COVID-19 выздоровели 27 779 человек. Больше всего в Москве — 5 933, Санкт-Петербурге — 4 205 и Московской области — 1 246. За время пандемии из больниц выписано 3 109 315 россиян. В Свердловской области от коронавируса умерло почти две тысячи жителей региона За сутки зарегистрировано 17 летальных случаев от COVID-19, за время пандемии скончалось 1907 человек. В России за сутки от инфекции умерло 559 пациентов, больше всего смертельных случаев в Санкт-Петербурге — 73, Москве - 64, а также Московской области — 39.

