Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Жильцы одного из домов Нижнего Тагила разделились: одни требуют избавить дом от блох, другие протестуют против обработки (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

Жильцы одного из домов Нижнего Тагила разделились: одни требуют избавить дом от блох, другие протестуют против обработки (ФОТО)

23 марта 2016, 11:10Здоровье и экологияПавел Щербина
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Срединедельный культобзор: «Всё в шоколаде»