Жильцы одного из домов Нижнего Тагила разделились: одни требуют избавить дом от блох, другие протестуют против обработки (ФОТО)

В редакцию TagilCity.ru обратилась читательница, в подъезде которой запланирована обработка от насекомых.

У нас в доме ЖЭУ решил травить насекомых. Это хорошо, но какое они имеют право нас ставить в курс дела за день? Объявление повесили только сегодня утром [22.03 – прим. ред.], а травить уже будут завтра с утра [23.03]. Это должно было делаться хотя бы за неделю. Теперь все соседи в шоке и не знают, куда до вечера девать детей и животных. А в УК не хотят ничего и слышать. На улице сидеть до вечера? Вообще-то не лето! На улице холодно, кому-то нужно идти на работу и они не знают, с кем и где оставлять детей и животных написала в редакцию TagilCity.ru читательница Эльвира.

В самом объявлении, фотография которого была прикреплена, ничего угрожающего жизни людей или животных не было. Рекомендация переждать время обработки вне дома распространялась лишь на аллергиков и жильцов первых этажей, но ведь большинство из них будет в это время на работе.

На Фрунзе, 44 проводилась работа по очистке подвала. Оттуда убирали старые сараи. Дом очень старый, естественно, когда там всё это убрали, там обнаружилась какая-то живность. Некоторые из жителей дома обратились к нам с проблемой, что у них завелись блохи. Мы были обязаны на это отреагировать, мы заказали специальную обработку. В понедельник нам позвонили из СЭС и, исходя из своего графика, назначили нам обработку на среду. Естественно, накануне мы повесили объявление, но это не значит, что нужно выезжать из квартиры. Ведь обрабатываться будет только общедомовое имущество. Я давно работаю в этой сфере, на моей практике – это первый подобный прецедент. Всегда всё спокойно обрабатывалось, никому выезжать не проходилось рассказали журналисту TagilCity.ru в приёмной управляющей компании ООО «Управление».

Как пояснили журналистам TagilCity.ru, в офис управляющей компании приходили люди, проживающие в этом доме. Они боятся за то, что обработка подвала от блох может навредить здоровью их попугая. Жильцам объяснили, что никакой угрозы для его жизни обработка не несёт. Но если они настаивают, они имеют право написать заявление об отказе от обработки общедомового имущества от блох. Однако это чревато не только конфликтом с теми соседями, до жилья которых блохи уже добрались, но и дальнейшим распространением паразитов.

Заявления не последовало. Как и планировалось, сегодня дом №44 на ул. Фрунзе будет обработан от блох.

TagilCity.ru напоминает о том, что по заказу УК обрабатывается только общедомовое имущество. Если насекомые уже обосновались на вашей жилплощади, то её обработку придётся проводить за свои деньги, лучше всего обратиться за этой услугой к профессионалам.