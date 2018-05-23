Тагильские спасатели очистили от мусора набережную Выйского пруда (ФОТО)
23 мая, 20:30Здоровье и экология
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18 мая Нижний Тагил стал участником Всероссийской акции «Чистый берег».
Сюжеты: Нижний Тагил
В рамках инициированной МЧС РФ акции «Чистый берег» набережная в Нижнем Тагиле по ул. Верхняя Черепанова 18 мая была очищена от мусора.
Как сообщает Центр защиты населения и территории г. Н. Тагил, в субботнике были задействованы работники администрации г. Нижний Тагил, МБУ «Центр защиты населения и территории г. Н. Тагил», ГИМС МЧС (Нижнетагильский участок), ФГКУ «9 ОФПС по Свердловской области», МУП «Тагилдорстрой».
Фото: Центр защиты населения и территории города Нижний Тагил
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