Отсутствие медицинской лицензии и ещё десяток нарушений были обнаружены при проверке лагеря в Новоуральске

Так, прокуратура Новоуральска завела административные дела на главного врача санатория, на заведующую столовой и на директора лагеря. С последнего, добавим, прокуратура потребовала устранить все выявленные нарушения.

В числе нарушений: принятие детей в лагерь без анализа на энтэробиоз и справки об отсутствии инфекций. Кроме того, в санатории работали люди без профессиональной гигиенической подготовки, аттестации, вакцинации и аттестации. Лицензия на осуществление медицинской деятельности отсутствовала вовсе. Пищевой блок и спальные корпуса находятся в ненадлежащем состоянии, передает пресс-служба прокуратуры.