Отсутствие медицинской лицензии и ещё десяток нарушений были обнаружены при проверке лагеря в Новоуральске
23 июня 2016, 12:10Здоровье и экология
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Прокуратура продолжает проверять детские учреждения, в частности, оздоровительные лагеря. На этот раз под внимание органа попал санаторий «Зеленый мыс» в городе Новоуральск. Как оказалось, в деятельности данного учреждения есть много нарушений.
Так, прокуратура Новоуральска завела административные дела на главного врача санатория, на заведующую столовой и на директора лагеря. С последнего, добавим, прокуратура потребовала устранить все выявленные нарушения.
В числе нарушений: принятие детей в лагерь без анализа на энтэробиоз и справки об отсутствии инфекций. Кроме того, в санатории работали люди без профессиональной гигиенической подготовки, аттестации, вакцинации и аттестации. Лицензия на осуществление медицинской деятельности отсутствовала вовсе. Пищевой блок и спальные корпуса находятся в ненадлежащем состоянии, передает пресс-служба прокуратуры.
Специалисты прокуратуры намерены держать учреждение на контроле вплоть до устранения нарушений.
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