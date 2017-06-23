Врачебная династия может отказаться работать в Нижнем Тагиле после избиения детского хирурга отцом пациента

Руководитель Детской городской больницы, в которой работают пострадавший хирург и его супруга, всерьёз опасается того, что специалисты более не захотят работать в городе.

Как руководитель медицинского учреждения, сильнее всего я боюсь того, что они «перегорят». Покинут больницу и решат работать в другом городе поделился главный врач Детской городской больницы Дмитрий Клейменов с журналистами TagilCity.ru.

По его словам, пострадавший в результате нападения хирург и его супруга крайне значимы для медицинского учреждения и тагильчан.

Они оба - очень хорошие врачи. Перспективные, с профессиональной точки зрения. Но какое бы решение они не приняли, по-человечески их можно будет понять. Очень жаль, если из-за одного неадекватного пациента город потеряет таких специалистов отметил Дмитрий Клейменов.

Напомним, в настоящее время медицинские учреждения Нижнего Тагила испытывают кадровый голод. Особенно не хватает специалистов с высшим медицинским образованием.