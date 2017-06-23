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Врачебная династия может отказаться работать в Нижнем Тагиле после избиения детского хирурга отцом пациента
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Врачебная династия может отказаться работать в Нижнем Тагиле после избиения детского хирурга отцом пациента

23 июня 2017, 14:45Здоровье и экологияПавел Щербина
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