Врачебная династия может отказаться работать в Нижнем Тагиле после избиения детского хирурга отцом пациента
У инцидента с нанесением тяжёлых увечий детскому хирургу могут быть далеко идущие последствия для городской медицины Нижнего Тагила.
Руководитель Детской городской больницы, в которой работают пострадавший хирург и его супруга, всерьёз опасается того, что специалисты более не захотят работать в городе.
Как руководитель медицинского учреждения, сильнее всего я боюсь того, что они «перегорят». Покинут больницу и решат работать в другом городе поделился главный врач Детской городской больницы Дмитрий Клейменов с журналистами TagilCity.ru.
По его словам, пострадавший в результате нападения хирург и его супруга крайне значимы для медицинского учреждения и тагильчан.
Они оба - очень хорошие врачи. Перспективные, с профессиональной точки зрения. Но какое бы решение они не приняли, по-человечески их можно будет понять. Очень жаль, если из-за одного неадекватного пациента город потеряет таких специалистов отметил Дмитрий Клейменов.
Напомним, в настоящее время медицинские учреждения Нижнего Тагила испытывают кадровый голод. Особенно не хватает специалистов с высшим медицинским образованием.
© Павел Щербина, TagilCity.ru