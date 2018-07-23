«Уралхимпласт» оштрафован за загрязнение воздуха и почвы в Нижнем Тагиле

С 2014 по 2016 год предприятие «Уралхимпласт» в Нижнем Тагиле нарушало законодательство об охране окружающей среды.

Инспекторам Росприроднадзора удалось установить, что на полигоне захоронения токсичных промышленных отходов не в полной мере осуществлялся лабораторный контроль. Также стало известно, что предприятие вело деятельность не имея утверждённых лимитов на размещение токсичных веществ. При этом руководство «Уралхимпласт» не давало никаких указаний на проведение мероприятий по охране земель.