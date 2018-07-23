Жаркая погода ожидает жителей Нижнего Тагила на этой неделе

Жаркая погода ожидается в Нижнем Тагиле на этой неделе.
23 июля, в понедельник, дневная температура достигнет отметки +29 градусов. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью с понедельника на вторник температура снизится до 10-15 градусов тепла.
24 июля, во вторник, столбик термометра поднимется до отметки плюс 27-32 градуса. Осадков не ожидается.
25 июля, в среду, температура воздуха поднимется до +30 градусов, ожидается переменная облачность. В ночь со среды на четверг будет +18 градусов.
26 июля, в четверг, дневная температура составит +29 градусов. Осадков не ожидается. В ночь на пятницу столбик термометра опустится до отметки +17 градусов.
27 июля, в пятницу, днем будет 29 градусов тепла, пасмурно. В ночь с пятницы на субботу температура воздуха составит +18 градусов.
28 июля, в субботу, температура днем достигнет отметки +27 градусов, пасмурно, ночная температура не поднимется выше отметки +17 градусов.
29 июля, в воскресенье, ожидается дождь и гроза. Температура воздуха опустится до +20 градусов.