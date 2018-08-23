Штормовое предупреждение объявлено на территории Свердловской области
Сегодня, 11:10Здоровье и экология
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МЧС Свердловской области объявило штормовое предупреждение о сильном ливне и порывистом ветре скоростью до 25 м/с.
Сюжеты: Екатеринбург, Нижний ТагилИсточник: E1.RU
Жителей области просят быть внимательными и острожными – не планировать отдых на природе, во время нахождения на улице держаться как можно дальше от линий электропередач, рекламных щитов и деревьев.
Водителей автотранспортных средств просят соблюдать на дорогах скоростной режим и дистанцию.
В случае происшествия – сообщать по телефону единой пожарно-спасательной службы МЧС России – 101.
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