Названо число выявленных за сутки случаев заболевания COVID-19 в Свердловской области

В Российской Федерации выявлен 6 431 случай заболевания в 85 регионах. Общее число зарегистрированных случаев заболевания - 1 122 241. По выздоровлению выписано 5 750 человек, общее число вылечившихся составляет 923 699. За сутки в России умерли 150 человек, всего с начала пандемии скончались 19 799 россиян.