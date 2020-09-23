Названо число выявленных за сутки случаев заболевания COVID-19 в Свердловской области

Названо число выявленных за сутки случаев заболевания COVID-19 в Свердловской области

Сегодня, 12:58Здоровье и экологияPhoto: pixabay.com
За сутки с 22 по 23 сентября в Свердловской области коронавирус выявлен у 125 человек, сообщает региональный оперштаб.

С начала пандемии зафиксировано 28 168 случаев.

Из больниц по выздоровлению выписано 63 пациента, общее число возросло до 21 324 вылечившихся.

За минувшие сутки от коронавируса скончались пять свердловчан, всего зарегистрировано 580 случаев смерти.

В Российской Федерации выявлен 6 431 случай заболевания в 85 регионах. Общее число зарегистрированных случаев заболевания - 1 122 241. По выздоровлению выписано 5 750 человек, общее число вылечившихся составляет 923 699. За сутки в России умерли 150 человек, всего с начала пандемии скончались 19 799 россиян.

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