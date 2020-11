Всемирный день борьбы с диабетом: как жить комфортно

14 ноября во всем мире отмечают день борьбы с диабетом. В 1991 году его учредила Международная диабетическая федерация и ВОЗ для повышения осведомленности людей о заболевании.

Что такое диабет? Это хроническая болезнь, при которой поджелудочная железа вырабатывает недостаточное количество инсулина, либо организм не способен должным образом использовать уже имеющийся инсулин. Из-за этого происходит повышение уровня содержания глюкозы в крови. Нестабильный уровень «сахара» в крови оказывает отрицательное влияние на все системы организма и вызывает патологические изменения. Зачастую страдают зрение, сердечно-сосудистая, нервная и мышечная системы. По данным ВОЗ, в мире диабетом болеют около 422 миллионов человек. Почему 14 ноября выбран днем борьбы с диабетом? 14 ноября 1891 года в Канаде родился ученый Фредерик Бантинг, именно он первым использовал инсулин для лечения больного мальчика. Убедившись в эффективности инъекций, он безвозмездно передал права на производство инсулина своей стране, без оформления патента. В 1923 году Бантингу была присуждена Нобелевская премия за достижение, благодаря которому миллионы людей могут жить и держать заболевание под контролем. Комфортная жизнь с диабетом Избавиться от болезни раз и навсегда пока невозможно, необходимо взять диабет под контроль. Первым делом, при выявлении диабета, нужно купить глюкометр и тест-полоски, которые сейчас выпускают многие производители. Выбрать наиболее подходящий набор можно на сайте Apteka.ru, который работает только с проверенными поставщиками. На сайте в разделе «Диабет» также имеется косметика, которая поможет в уходе за сухой кожей, и продукты питания, не содержащие «вредных» сахаров. Кроме того, покупатели могут приобрести чаи, которые разрешены к употреблению при заболевании, и БАДы. Каждый шаг лучше оговаривать с лечащим врачом, придерживаться его рекомендаций и никогда не останавливаясь на полпути. После получения консультации специалиста на сайте можно приобрести и другие рецептурные препараты, назначенные лечащим врачом при диабете. Соблюдая необходимые правила и заботясь об организме, человек может жить с диагнозом достаточно комфортно, а с сервисом Apteka.ru можно быстро найти товары, которые подходят при заболевании. Чем больше мы будем знать о диабете, тем меньше станет запущенных случаев, и мы сможем облегчить жизнь пациентов с таким диагнозом.

