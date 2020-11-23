Всемирный день борьбы с диабетом: как жить комфортно

Всемирный день борьбы с диабетом: как жить комфортно

Сегодня, 09:00Здоровье и экологияPhoto: pixabay.com
14 ноября во всем мире отмечают день борьбы с диабетом. В 1991 году его учредила Международная диабетическая федерация и ВОЗ для повышения осведомленности людей о заболевании.

Что такое диабет?

Это хроническая болезнь, при которой поджелудочная железа вырабатывает недостаточное количество инсулина, либо организм не способен должным образом использовать уже имеющийся инсулин. Из-за этого происходит повышение уровня содержания глюкозы в крови.

Нестабильный уровень «сахара» в крови оказывает отрицательное влияние на все системы организма и вызывает патологические изменения. Зачастую страдают зрение, сердечно-сосудистая, нервная и мышечная системы. По данным ВОЗ, в мире диабетом болеют около 422 миллионов человек.

Почему 14 ноября выбран днем борьбы с диабетом?

14 ноября 1891 года в Канаде родился ученый Фредерик Бантинг, именно он первым использовал инсулин для лечения больного мальчика. Убедившись в эффективности инъекций, он безвозмездно передал права на производство инсулина своей стране, без оформления патента.

В 1923 году Бантингу была присуждена Нобелевская премия за достижение, благодаря которому миллионы людей могут жить и держать заболевание под контролем.

Комфортная жизнь с диабетом

Избавиться от болезни раз и навсегда пока невозможно, необходимо взять диабет под контроль.

Первым делом, при выявлении диабета, нужно купить глюкометр и тест-полоски, которые сейчас выпускают многие производители. Выбрать наиболее подходящий набор можно на сайте Apteka.ru, который работает только с проверенными поставщиками.

На сайте в разделе «Диабет» также имеется косметика, которая поможет в уходе за сухой кожей, и продукты питания, не содержащие «вредных» сахаров. Кроме того, покупатели могут приобрести чаи, которые разрешены к употреблению при заболевании, и БАДы.

Каждый шаг лучше оговаривать с лечащим врачом, придерживаться его рекомендаций и никогда не останавливаясь на полпути. После получения консультации специалиста на сайте можно приобрести и другие рецептурные препараты, назначенные лечащим врачом при диабете.

Соблюдая необходимые правила и заботясь об организме, человек может жить с диагнозом достаточно комфортно, а с сервисом Apteka.ru можно быстро найти товары, которые подходят при заболевании.

Чем больше мы будем знать о диабете, тем меньше станет запущенных случаев, и мы сможем облегчить жизнь пациентов с таким диагнозом.

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