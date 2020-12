За минувшие сутки в Нижнем Тагиле выявлено 19 случаев COVID-19, сообщает оперативный штаб Свердловской области.

За время пандемии коронавирус был зарегистрирован у 3429 тагильчан. В Свердловской области за сутки зафиксировали 402 случая новой коронавирусной инфекции, всего был выявлен 55 341 случай. Из больниц за сутки выписали 405 человек, с начала пандемии выздоровели 47 658 свердловчан. Общее количество летальных случаев достигло 1376 человек, из них 16 скончались за минувшие сутки.

