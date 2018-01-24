Предупреждение о НМУ объявлено в Нижнем Тагиле

Предварительно сообщается, что отмена НМУ назначена на вечер 26 января. Однако нередки случаи, когда метеорологические условия сохраняются на больший срок.

Так, в течение указанного периода времени в Нижнем Тагиле прогнозируют неблагоприятные условия для рассеивания вредных примесей в воздухе. Речь идёт о НМУ первой степени опасности.

Отдельно стоит отметить, что морозная погода в Нижнем Тагиле продержится до конца рабочей недели.