Предупреждение о НМУ объявлено в Нижнем Тагиле
24 января, 07:00Здоровье и экология
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Вечером 23 января в Нижнем Тагиле объявлено экстренное предупреждение о неблагоприятных погодных условиях.
Сюжеты: Нижний Тагил
Предварительно сообщается, что отмена НМУ назначена на вечер 26 января. Однако нередки случаи, когда метеорологические условия сохраняются на больший срок.
Так, в течение указанного периода времени в Нижнем Тагиле прогнозируют неблагоприятные условия для рассеивания вредных примесей в воздухе. Речь идёт о НМУ первой степени опасности.
Отдельно стоит отметить, что морозная погода в Нижнем Тагиле продержится до конца рабочей недели.
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