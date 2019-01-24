78 медучреждений Свердловской области оказывают паллиативную помощь больным
Ежегодно в Свердловской области около 25 тысяч больных нуждаются в паллиативной помощи. В регионе действуют 78 медицинским учреждений по данному профилю.
В Свердловской области в паллиативной помощи нуждаются около 25 тысяч онкобольных, пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и с другими проблемами со здоровьем. По информации председателя Законодательного собрания Свердловской области Людмилы Бабушкиной, в регионе работают 78 учреждений по данному профилю.
В Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Каменске-Уральском существуют выездные бригады для онкобольных.
Однако, по совам Бабушкиной, система оказания паллиативной помощи требует законодательного закрепления на федеральном и региональном уровнях.
Требуется развитие патронажной службы и информационной поддержки, так как сами пациенты и их родственники должны знать, где им помогут.
В Екатеринбургском хосписе на лечение пациентов, которым осталось жить не более 6-8 месяцев, ежемесячно выделяются из областного бюджета 3 млн рублей, информирует ИА ТАСС.
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