78 медучреждений Свердловской области оказывают паллиативную помощь больным

В Свердловской области в паллиативной помощи нуждаются около 25 тысяч онкобольных, пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и с другими проблемами со здоровьем. По информации председателя Законодательного собрания Свердловской области Людмилы Бабушкиной, в регионе работают 78 учреждений по данному профилю.

В Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Каменске-Уральском существуют выездные бригады для онкобольных.

Однако, по совам Бабушкиной, система оказания паллиативной помощи требует законодательного закрепления на федеральном и региональном уровнях.

Требуется развитие патронажной службы и информационной поддержки, так как сами пациенты и их родственники должны знать, где им помогут.