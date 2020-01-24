В Казани с подозрением на короновирус госпитализирована семья, прибывшая из Китая
Вчера, 23:57Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Казани госпитализировали семью из двух человек, которые 24 января вернулись из Китая, сообщает Inkazan со ссылкой на пресс-службу управления Роспотребнадзора по Татарстану.
По приезду у них поднялась температура, из дома их увезли в больницу для дальнейшего наблюдения. Ранее никто из заболевших на плохое самочувствие не жаловался. Предварительный диагноз — ОРВИ.
Анализы [на коронавирус] отобрали, результат будет в понедельник,сообщили в пресс-службе.
При этом в провинции Санья, откуда приехала семья, зарегистрированных случаев короновируса не было.
Напомним, сейчас в Китае наблюдается вспышка пневмонии, вызванной ранее не известным коронавирусом 2019-nCoV. На данный момент число зараженных почти достигло 900 человек, погибли 26 пациентов. Кроме того, случаи заражения зафиксированы в Сингапуре, Южной Кореи, Италии и Вьетнаме.
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