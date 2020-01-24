В Казани с подозрением на короновирус госпитализирована семья, прибывшая из Китая

По приезду у них поднялась температура, из дома их увезли в больницу для дальнейшего наблюдения. Ранее никто из заболевших на плохое самочувствие не жаловался. Предварительный диагноз — ОРВИ.

Анализы [на коронавирус] отобрали, результат будет в понедельник,сообщили в пресс-службе.

При этом в провинции Санья, откуда приехала семья, зарегистрированных случаев короновируса не было.