Китайский посол сообщил о созданной вакцине от коронавируса

По словам дипломата, вакцина уже показала предварительную эффективность. Дальше ее ждут проверки и доработки.

Напомним, всего в мире от китайского коронавируса погибли 2,2 тысяч человек, заражены более 77 тысяч. Еще одним очагом инфекции стала Италия. Там зафиксировано более 150 случаев заражения.