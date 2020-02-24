Китайский посол сообщил о созданной вакцине от коронавируса
Сегодня, 16:24Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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В Китае учеными была разработана вакцина от нового коронавируса COVID-19. Об этом на брифинге сообщил посол страны в России Чжан Ханьхуэй, пишет «Коммерсантъ».
По словам дипломата, вакцина уже показала предварительную эффективность. Дальше ее ждут проверки и доработки.
Напомним, всего в мире от китайского коронавируса погибли 2,2 тысяч человек, заражены более 77 тысяч. Еще одним очагом инфекции стала Италия. Там зафиксировано более 150 случаев заражения.
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