Лёд на ступеньках и тротуарах в «Тагильской лагуне» стал причиной обращения в прокуратуру (ФОТО)

Там, напротив больницы, есть детский городок. На тротуарах там снег и лёд с водой. Дети любят туда ходить, им никак не обойти эту дорогу. Я считаю, что это опасно. Там могут травмироваться молодые мамы, которым надо детей из школы вести, и сами дети сказал Андрей Волегов журналисту портала TagilCity.ru.

Обледеневшие дорожки эколог заметил 17 марта, когда вместе с другими общественниками убирал из-под желтеющих на набережной елей снег. Все эти факты эколог указал в своём обращении, которое затем отправил в прокуратуру Ленинского района.

«Тагильская лагуна» появилась в Нижнем Тагиле в 2013 году. К весне 2017 года у муниципалитета появились претензии к проводившему реконструкцию подрядчику — в Театральном сквере начала отваливаться гранитная облицовка. Как сказал Сергей Носов, в Нижнем Тагиле бюджетные средства могут тратиться только на оплату качественной работы, поэтому муниципалитет предъявил подрядчику иск на 120 миллионов рублей.