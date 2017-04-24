Восемь мостов в Свердловской области были подтоплены из-за паводка

Специалисты сообщают, что на реках Сосьва, Ница, Тура и Тавда вода поднимается достаточно быстро – 1,5-1,7 метров в среднем.

А в реке Ница близ Ирбита вода «выросла» на 4,7 метров, что привело к затоплению поймы.

Такое повышение уровня воды, по мнению экспертов гидрометцентра, продолжится в ближайшие дни, передает Областная газета.