Восемь мостов в Свердловской области были подтоплены из-за паводка
24 апреля 2017, 08:20Здоровье и экология
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В Свердловской области в период паводка подтопило уже восемь мостов. Вода отчасти скрыла мосты на реках Тагил, Ница, Тура и Нейва.
Сюжеты: Нижний Тагил
Специалисты сообщают, что на реках Сосьва, Ница, Тура и Тавда вода поднимается достаточно быстро – 1,5-1,7 метров в среднем.
А в реке Ница близ Ирбита вода «выросла» на 4,7 метров, что привело к затоплению поймы.
Такое повышение уровня воды, по мнению экспертов гидрометцентра, продолжится в ближайшие дни, передает Областная газета.
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