Диоксид азота и синильная кислота: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 24 мая
Сегодня, 13:06Здоровье и экологияФото: TagilCity.ru

Диоксид азота и синильная кислота: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 24 мая

24 мая при текущих замерах вoздуха на привокзальной площади в Нижнем Тагиле показатели диоксида азота и синильной кислоты были выше нуля. Также во время длительных замеров показатели диоксида азота были 0,1.

Во время текущих замеров, показатели диоксида азота были от 0,1 до 0,5, а показатели синильной кислoты 0,1. Вне эфира мы сделали 20-минутные замеры диоксида сeры, диоксида азота, синильной кислoты, формальдегида и серовoдорода, показатели диоксида азота были 0,1. Данный показатель не является превышением нормы ПДК (показатель 0,1 мг/м3 при разовой ПДК 0,2 мг/м3).

Диоксид азота — вещество третьего класса опасности. Воздействует на органы дыхания. В зависимости от концентраций проявляются различные последствия воздействия вещества на организм человека — от слабого раздражения слизистых оболочек глаз и носа до отека легких. Источниками выбросов диоксида азота в Нижнем Тагиле являются ЕВРАЗ НТМК — 5 400 тонн в год, меньше — ВГОК — 451 тонна в год, УВЗ — 448 тонн в год, «Планта» — 71 тонна в год, «Уралхимпласт» — 60 тонн в год.

Вечером 24 и ночью 25 мая ожидаются в Нижнем Тагиле ожидаются сильные дожди и грозы, шквалистый ветер до 25 метров в секунду, а также осадки в виде града.

Прямые эфиры с данными по замерам воздуха в Нижнем Тагиле редакция TagilCity.ru проводит в Instagram.

Информация о состоянии атмосферы получена на основании инструментальных замеров газоанализатором «Геолан-1П». Указанные сведения не являются официальными и могут отличаться от замеров, опубликованных уполномоченным государственным органом. Для получения официальной информации о состоянии окружающей среды редакция «TagilCity» рекомендует направлять соответствующие запросы в Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора.

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