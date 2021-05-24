Очередной температурный рекорд за последние 105 лет побит в Екатеринбурге

Очередной температурный рекорд за последние 105 лет побит в Екатеринбурге
Очередной температурный рекорд за последние 105 лет побит в Екатеринбурге
Сегодня, 15:37Здоровье и экологияФото: pixabay.com
Очередной температурный рекорд побит в Екатеринбурге в мае. Этот понедельник стал самым теплым за последние 105 лет.

24 мая в Екатеринбурге стало самым жарким — температура воздуха в 14.00 прогрелась до +34 °C, следует из информации уральского Гидрометцентра.

Предыдущий рекорд был поставлен 24 мая 1916 года. Тогда в городе зафиксировали температуру +33,6 °C, рассказала главный синоптик области Галина Шепоренко E1.

Однако погода испортится уже в ближайшие дни — в ГУ МЧС по Свердловской области выпустили штормовое предупреждение на 24 и 25 мая. По данным метеорологических служб, на регион надвигаются ливни, грозы и шквалистый ветер с порывами до 25 метров в секунду. В некоторых районах Свердловской области ожидается выпадение града.

В связи с ухудшением погодных условий спасатели обратились к свердловчанам с просьбой быть более внимательными и осторожными.

Напомним, экстренное предупреждение из-за гроз и сильного ветра объявлено в Нижнем Тагиле на 24 и 25 мая.

Сюжеты:
Екатеринбург
Свердловская областьпогодажараобществотемпературарекордмайЕкатеринбург
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы