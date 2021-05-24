Очередной температурный рекорд за последние 105 лет побит в Екатеринбурге

Очередной температурный рекорд побит в Екатеринбурге в мае. Этот понедельник стал самым теплым за последние 105 лет.

24 мая в Екатеринбурге стало самым жарким — температура воздуха в 14.00 прогрелась до +34 °C, следует из информации уральского Гидрометцентра. Предыдущий рекорд был поставлен 24 мая 1916 года. Тогда в городе зафиксировали температуру +33,6 °C, рассказала главный синоптик области Галина Шепоренко E1. Однако погода испортится уже в ближайшие дни — в ГУ МЧС по Свердловской области выпустили штормовое предупреждение на 24 и 25 мая. По данным метеорологических служб, на регион надвигаются ливни, грозы и шквалистый ветер с порывами до 25 метров в секунду. В некоторых районах Свердловской области ожидается выпадение града. В связи с ухудшением погодных условий спасатели обратились к свердловчанам с просьбой быть более внимательными и осторожными. Напомним, экстренное предупреждение из-за гроз и сильного ветра объявлено в Нижнем Тагиле на 24 и 25 мая. Грозы и шквалистый ветер ожидаются в Нижнем Тагиле

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