Прозрачные лягушки были пойманы зоологами под Красноуральском (ФОТО)

Во время проведения экологического мониторинга местности ученые произвели отлов травяных лягушек неподалеку от города. Из 60 пойманных животных у двух особей обнаружены явные признаки мутаций: полностью прозрачная кожа, через которую видны все внутренние органы и увеличенное количество пальцев на лапах. Кроме того, у одной из амфибий пальцы выросли еще и на предплечьях.