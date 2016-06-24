Прозрачные лягушки были пойманы зоологами под Красноуральском (ФОТО)
24 июня 2016, 12:50Здоровье и экология
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По информации издания Life, зоологи обнаружили мутировавших земноводных в пяти километрах от Красноуральска в зоне техногенного загрязнения неподалеку от заброшенного химического завода.
Во время проведения экологического мониторинга местности ученые произвели отлов травяных лягушек неподалеку от города. Из 60 пойманных животных у двух особей обнаружены явные признаки мутаций: полностью прозрачная кожа, через которую видны все внутренние органы и увеличенное количество пальцев на лапах. Кроме того, у одной из амфибий пальцы выросли еще и на предплечьях.
Известно, что вблизи заброшенного завода обнаружены поврежденные цистерны с химикатами, а также большое количество взрывчатых веществ, находящихся в свободном доступе. Ученые не исключают, что мутация животных может быть обусловлена опасными химическими отходами.
Фото с сайта Life.ru
На данный момент ученые производят исследования обнаруженных мутантов.
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