Превышений ПДК загрязнений нет: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 24 июля

По итогам текущих замеров, показатели диоксида азота были от 0,1 до 0,7. Вне эфира мы произвели 20-минутные замеры пяти веществ загрязнителей: диоксида серы, диоксида азота, синильной кислоты, формальдегида и сероводорода. По результатам длительных замеров, показатели диоксида азота были 0,1. Данный результат не является превышением нормы ПДК (показатель 0,1 мг/м3 при разовой ПДК 0,2 мг/м3).